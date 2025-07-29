Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlara yönelik yapılan kontrollerde, mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gündemdeki ürünlerin barkod numaralarının İtalya'ya ait olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye menşeli ürünlerin barkodlarının "869" ile başladığı belirtildi. Ayrıca, bakanlık kayıtlarının incelenmesi sonucu "Kavak" markasına ait zeytin pirinası yağı için bugüne kadar herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği de duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye’de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlara ilişkin yapılan denetimlerde, mevzuatın öngördüğü sınırların üzerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında çıkan, "Türkiye'den Fransa’ya ihraç edilen Kavak markalı zeytinyağında yasal sınırın altı katı kanserojen madde tespit edildiği ve ürünün raflardan toplatıldığı" yönündeki haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Bakanlığın iddialarla ilgili hızlı ve kapsamlı bir inceleme başlattığına dikkat çekilen açıklamada, “Fransız yetkili makamlarından ya da Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığıyla Türkiye’ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. Ayrıca, geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair herhangi bir ibare ya da belgeye de rastlanmamıştır” denildi.

Açıklamada, ürüne ait "8011845300554" nolu GTIN (barkod) numarasının ve "801" ile başlayan barkodların İtalya'ya ait olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

- Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır. Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, Kavak markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, hem AB hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti kilogram başına 10 mg olarak belirlenmiştir. Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bakanlık olarak tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi için denetimleri aralıksız sürdürüyoruz.