Samsun’da faaliyet gösteren Sevimli Gıda Market isimli işletmenin aldatmacası tüketicileri yanılttı, Ticaret Bakanlığı cezasız bırakmadı.

Kentte hizmet veren işletmede Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimde, market rafında bulunan "Egemen Kuymaklık Yarım Yağlı Taze Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri" adlı ürünün, ilanında "Egemen Yarım Yağlı Kaşar Peynir" olarak tanıtıldığı tespit edildi.

Reklam Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda bu yanlış bilgilendirmenin, ilgili kanun hükümlerine aykırı olduğu belirlendi.

Buna göre, hem tüketiciyi yanıltıcı reklam yapılması hem de mevzuata aykırı tanıtım nedeniyle işletmeye 86 bin 358 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca söz konusu reklamların durdurulmasına da hükmedildi.