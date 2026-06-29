Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda dün bir gıda zehirlenmesi şüphesi yaşandı. Konya’dan günübirlik tur kapsamında ilçeye gelen yerli turist kafilesi, Köprüçay Irmağı kıyısındaki bir işletmede rafting etkinliğine katıldı.

RAFTİNG SONRASI YEMEKTE RAHATSIZLANDILAR

Rafting etkinliğinin tamamlanmasının ardından aynı işletmede yemek yiyen kafiledeki kişilerden 52'sinde rahatsızlık belirtileri baş gösterdi. Gıda zehirlenmesi şüphesi taşıyan 52 kişi, ilçeye geldikleri tur araçlarıyla hızlıca Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altında tutulan vatandaşlar, sabaha karşı taburcu edildi.

RESMİ KURUMLAR İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından ilgili resmi kurumlar harekete geçti. Söz konusu işletme ve gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin olarak Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.