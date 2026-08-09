Pensilvanya'da Susquehanna Nehri üzerinde yer alan yüz yıllık hidroelektrik barajına balıkların üreme göçünü aksatmayacak özel bir geçit entegre edildi. Geliştirilen yapay nehir kanalı sayesinde Amerikan alabalığı ve nehir ringalarının üreme alanlarına ulaşması amaçlanıyor.

YÜZYILLIK BARAJA YAPAY NEHİR NASIL ENTEGRE EDİLDİ?

York Haven Santrali'nin bir asırdır nehir geçişini engellemesi üzerine harekete geçen mühendisler, baraj yapısının içine özel bir geçit kanalı inşa etti. Orijinal plana göre yüzde 60 daraltılarak tasarlanan bu yapay kanal; akıntı, sel, buz ve moloz yüklerine dayanıklı doğal bir nehir yatağı şeklinde kurgulandı. Sistem, tesisin elektrik üretimine ara vermeden balıkların yukarı doğru hareket etmesini sağlıyor.

YENİ BALIK GEÇİDİ BEKLENEN BAŞARIYI SAĞLADI MI?

Tamamlanan ve kullanıma açılan sistem göçmen balıklar için kesintisiz bir rota sunsa da henüz sahadan elde edilen izleme verileri kamuoyuyla paylaşılmadı. Uzmanlar, yapılan özel yolun balıklar tarafından ne kadar etkin kullanıldığını belirlemek amacıyla takip sürecine devam ediyor.