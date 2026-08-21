Yılın belli zamanları ABD'nin güneybatısından Akdeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada doğanın en sıra dışı ve ürpertici hareketliliklerinden biri yaşanıyor. Ağustos ayının son günleriyle birlikte yuvadan çıkan binlerce dev tarantula, adeta tek bir hedef uğruna yollara dökülerek kilometrelerce yol katetmeye başlıyor. Görenleri şaşkına çeviren bu kitlesel göçün arkasındaki gerçek ise tahmin edilenden çok daha farklı.

ÇİFTLEŞMEK İÇİN ÖLÜMÜNE YOLCULUK

Toprak altındaki güvenli yuvalarından çıkan erkek tarantulalar, türlerinin devamını sağlamak ve dişi tarantulaları bulmak için tehlikelerle dolu devasa bir yolculuğa adım atıyor. Grup halinde hareket eden bu dev eklem bacaklılar, kızgın asfaltları ve otoyolları aşarak dişilerin izini sürüyor. Doğanın bu büyüleyici aşk yürüyüşü, tarantulaların en çok ezilme ve hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı kritik bir döneme işaret ediyor.

OTOYOLLARIN ALTINA TÜNEL İNŞA EDİLDİ

Milli park yetkilileri ve çevreciler, bu devasa göçün trafikte katliama dönüşmesini engellemek için ezber bozan bir mühendislik çözümüne imza attı. Tarantulaların ve bölgedeki diğer küçük omurgasızların araçların altında kalmadan yolun karşı tarafına güvenle geçebilmesi için asfalta özel Mikro-Tüneller kazıldı. Yer altı geçitlerini kullanmaya başlayan binlerce tarantula, hem sürücülere korku dolu anlar yaşatmaktan kurtuluyor hem de doğal ekosistemin dengesini koruyarak yolculuğunu tamamlıyor.