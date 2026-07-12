Olay, 10 Temmuz akşam saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait umumi tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Ercan Gündemur kendisini rahatsız hissedince elini ve yüzünü yıkamak amacıyla tuvalete girdi. Lavabo başında yüzünü yıkadığı esnada aniden fenalaşan Gündemur, yere düşerek istifra etmeye başladı.

EKİPLERİN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelere ve tüm çabalara rağmen Gündemur'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza mahallinde detaylı incelemelerde bulundu.

CENAZESİ CEMEVİNDEKİ TÖRENİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Gündemur'un cansız bedeni, olay yerindeki inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin bitmesiyle birlikte ailesi tarafından teslim alınan Ercan Gündemur'un cenazesi, Esenyurt'ta bulunan Erenler Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.