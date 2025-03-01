2007 yılında katıldığı kutu açma yarışması 'Var Mısın Yok Musun' ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek programını sunuyordu.

Ergin, geçen yıl ise yarışmayı bir anda bırakmış ve gidişiyle herkesi üzmüştü.

Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü ismin 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

"RAHMİMİ ALDILAR"

İki kanseri de yenen Nursel Ergin yaşadığı zor süreci anlattı. Sabah'a konuşan Ergin, "Önce rahim kanseri oldum. Rahmimi aldılar. Onun bir şokunu yaşadım. Sonra 'Tamam, tamam sıradaki, zaten çocuk doğurmayacağım ben. Ne olacak ki? Regli olmasam da olur artık' diye kendimi böyle telkin ederken inanılmaz bir zayıflama sürecine girdim. O kadar zayıflayınca banyoda fark ettim ki mememde de bir kitle var. Sonra mamografiye bir girdim. Mamografiye, ultrason bir daha hastaneden hiç çıkamadım. Bana böyle gözüme baka baka doktor dedi ki, üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştım. Neredeyse kemiğe sıçrıyormuş, neredeyse çok geç kalıyormuşuz. İlk öğrendiğimde şey oldum, 'Tamam' dedim ama dedim de, hayatımda ilk defa böyle nefesim kesildi aslında. Programın içinde ben o hastalığa yakalanmışım ve yoğunluktan da ihmal etmişim" dedi.

Ergin sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal medyamı kapattım. Bana ne oluyor, neden oldu? Bunları çok özümsemeye çalıştım. Ya ben kendiyle yüzleşmeyi çok seven biriyim. Vallahi hep böyle sosyal medyamda şey paylaşırdım 'İçim Galata Kulesi gibi, taş taş üstünde' diye çok sık söylediğim bir tabir vardı. Bu süreçte taşları kaldırdım. Her taşın altını kaldırdım. Kim bana ne yapmış? Ben nerede ne hata yapmışım? Neden hasta olmuşum? Nasıl bunu kendime yapmışım? Ben bu kadar hayatı severken nasıl bu kadar hayata küsmüşüm? Hepsiyle yüzleştim."

"Şu an saçım yok. Ve saçımda peruk var. Külkedisi gibi saçımı çıkardığım anda aynaya baktığım kişiyle yüzleştiğimde ben de hâlâ çok şoktayım"

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KENDİMİ YENİDEN DOĞURDUM"

"Kendi kendime kalmayı çok tercih ettim. 'İstemiyorum kimseyi. Bana iyi gelmiyorsunuz, istemiyorum ben. Bırakın beni tek başıma.' Çok yalnızım diye çok ağladım. Bilmiyorumama o yalnızlık beni yeniden doğdurdu. İstedim yani bağıra bağıra hani böyle doğum yapan kadınlar olur ya yerlerde yattım. Öyle ağrılarım oldu ki o kadar zor bir şeymiş ki kemoterapi. Bağıra çağıra çığlık çığlığa kendimi yeniden doğurdum."

"Bitsin istedim hayat. Bitsin istedim, böyle intihar gibi değil ama. Böyle hani Allah'la konuşup 'hayat bana hep mi zor olacak? Yani ben neden sürekli bir şey yaşıyorum? Bir şey öğrenmek için sürekli bunu mu yaşamak zorundayım? Ben oynamıyorum' dedim. Ben yaşamak istemiyorum. Artık hiçbir hevesim kalmadı. Hep kendimle aynalarla çok konuştum. Kaçan heves geri gelir mi diye çok sorguladım. Ama şu anda o yüzeye çıkan Nursel şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş. İyi ki kanser olmuşum. Hayatımda kendimi kandırmayı bıraktığım bir dönem artık başladı."