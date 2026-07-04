Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, fikri ve kişisel kitap koleksiyonunu Sükunet Kütüphanesi ile halkın erişimine açtı.



İstanbul’da Abdülmecid Efendi Korusu’nda hizmete giren kütüphanede 10 bin eserin yer aldığı belirtilirken, Koç'un bağışladığı kitapların kütüphanenin omurgasını oluşturacağı öğrenildi.





Gölet kıyısındaki muhteşem manzaralı kütüphane, İstanbullulara doğayla iç içe okuma ve çalışmalarını huzurla yürütme imkanı sunacak.



REZERVASYONLA GİRİLECEK



Kütüphanenin koleksiyonunda arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, mühendislik alanlarına ilişkin yayınlar bulunuyor.





Nadir eserler ve süreli yayınlar da koleksiyonda yer alıyor. Rezervasyonla gidilen kütüphaneye, Caroline Koç, Özgen Acar, Tezcan Yaramancı da kitap bağışı yaptı.



Koç'un bağışladığı eserler arasında benzerleri dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmayan çok sayıda ulusal ve uluslararası kitap ile ansiklopedi de yer almakta.