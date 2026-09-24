Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da katıldığı canlı yayında kulübün mali durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı, Bankalar Birliği'ne yapılan 80 milyon euroluk ödemenin yarısını Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un üstlendiğini duyurdu.

Adalı, "Rahmi Koç, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon Euro'luk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödedi" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM DE DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş yönetiminin de bu süreçte önemli bir katkı sağladığını belirten Adalı, "Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı" dedi.

KOÇ HARİCİ DESTEK OLAN OLMUYOR

Adalı, kulübün mali sıkıntılarını aşmak için sponsorluk arayışlarında da bulunduğunu ancak beklenen desteği göremediklerini söyledi. Başkan Adalı, "Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor" diyerek camiadan gelen mali katkının yetersiz kaldığını vurguladı.