Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, katıldığı prestijli bir akşam yemeğinin ardından pistte sergilediği neşeli ve enerjik dans performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İş dünyasındaki vizyoner başarılarıyla tanınan 95 yaşındaki duayen iş insanı, zarafeti ve dinamizmiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

'YAŞ SADECE BİR SAYIDIR'

Davetlilerin yoğun ilgisi ve alkışları arasında müziğin ritmine eşlik eden Koç'un o keyifli anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada da kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler, "Yaş sadece bir sayıdır" sözünü bir kez daha kanıtlar nitelikteydi.





GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'in 98. yaş günü kutlamasına, 95 yaşındaki kardeşi Rahmi Koç'un sahnedeki neşeli dansı damga vurdu. Rahmi Koç enerjisiyle gençlere adeta taş çıkardı.



