BAŞAK KARAHAN ÜNLÜ ACİL AMELİYATA ALINDI
Ünlü YouTuber Başak Karahan'dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Haziran ayında anne olan Karahan, doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle acil ameliyata alındı.
DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMA ENDİŞELENDİRDİ
Operasyon öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Karahan, yaşadığı durumu takipçileriyle paylaştı.Haziran ayında bebeğini kucağına alan Başak Karahan, dün akşam saatlerinde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
DOĞUM SONRASI KONTROLE GİTTİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Doğum sonrası kontrol için doktora giden Karahan'ın, rahminde plasenta parçası kaldığı tespit edildi. Ünlü YouTuber, ateşinin yükselmesi üzerine enfeksiyon riskine karşı acil olarak ameliyata alındığını açıkladı.
Operasyon öncesinde sosyal medya hesabından hastane fotoğrafı paylaşan Karahan, takipçilerine yaşanan süreci anlattı.
''BEKLENMEDİK BİR ŞEY YAŞANDI''
Karahan, yaptığı açıklamada, "Sabah bir güzel süslendim püslendim. Doktor kontrolünden sonra gezecektim. Beklenmedik bir şey yaşandı. Ameliyata alınıyorum. Ateşim yükseldi, enfeksiyondan korktuk. Plasentanın bir parçası kalmış içimde, miyoma yapışmış. O alınacak" ifadelerini kullandı.
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''1 SAATE GÖRÜŞÜRÜZ''
Ünlü isim, paylaşımının sonunda "1 saate görüşürüz" diyerek takipçilerine seslendi.
Ancak bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 19 saat geçmesine rağmen Başak Karahan'dan yeni bir bilgi gelmedi. Karahan'ın sağlık durumuyla ilgili yakın çevresinden yapılacak açıklama bekleniyor.
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