''BEKLENMEDİK BİR ŞEY YAŞANDI''

Karahan, yaptığı açıklamada, "Sabah bir güzel süslendim püslendim. Doktor kontrolünden sonra gezecektim. Beklenmedik bir şey yaşandı. Ameliyata alınıyorum. Ateşim yükseldi, enfeksiyondan korktuk. Plasentanın bir parçası kalmış içimde, miyoma yapışmış. O alınacak" ifadelerini kullandı.