Enerjiden tekstile, AVM'den teknolojiye pek çok alanda boy gösteren bir şirketin patronu olan Raif Dinçkök özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Geçen sene, 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşanan Raif Dinçkök'ün adı bir süre sanatçı Sevinç Yıldız ile anılmıştı.

Yıldız'ın hamile olduğunu açıklaması ve bebeğinin babasının Dinçkök olduğunu söylemesi, iş dünyasında ve sosyetede yankı uyandırmıştı.

Raif Dinçkök'ün üç hafta önce de sosyetenin ünlü ismi Ayşe San'ın doğum günü kutlamasında tanıştığı Seda Boyraz ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Uzun yıllar Londra'da yaşayan ve orada bir restoranda komi olarak çalışan, yine aynı şehirde evlere motokurye olarak yemek servisi yapan geçen yıl da Türkiye'ye kesin dönüş yapıp Bebek'teki bir güzellik merkezinde kaş bakım tasarımı yapan Seda Boyraz ile Raif Dinçkök'ün ilişkisi sosyetenin dilindeydi.

Sabah'ın haberine göre Dinçkök, Boyraz'ın eski sevgilisi ile yazışmalarını görünce bu ilişkiyi bitirdi.

DÜNYACA ÜNLÜ RESTORANA GİRİŞİNİ YASAKLADI

Dinçkök'ün, Boyraz'ı her yerden engellediği ve hatta sahibi olduğu dünyaca ünlü lüks restorana girişini de yasakladığı konuşuluyor.