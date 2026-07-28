Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar liraya ulaştı, bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti” dedi. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise açıklanan 521 milyar liralık faiz dışı fazlanın mali disiplin değil, Hazine’nin yapması gereken ödemeleri ertelemesinden kaynaklandığını söyledi.

KATKI ÖDENMEDİ

Hazine, ilk 6 ayda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapması gereken ödemenin 254 milyar lirasını aktardı, 350 milyar lira ise verilmedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu bütçe verilerinin kamu harcamalarında herhangi bir tasarrufa işaret etmediğini belirtti ve faiz dışı fazlanın nasıl oluştuğunu bütçe kalemleri üzerinden anlattı. Bakırlıoğlu, Hazine’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal olarak aktarması gereken devlet katkısını büyük ölçüde ödemediğini belirtti.

‘MALİ DİSİPLİN’ DEĞİL

Kanunen, Hazine tahsil edilen sigorta primlerinin yüzde 25’ini SGK’ya destek olarak vermek zorunda. Bakıroğlu’nun verdiği bilgilere göre, ocak ve şubat aylarında 209 milyar lira devlet katkısı ödendi. Ancak sonraki 4 ayda sadece 45 milyar lira ödeme yapıldı. Yaklaşık 350 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmedi.

Açık finansmanı için de herhangi bir ödeme yapılmadığını kaydeden, Bakıroğlu, “Mal ve hizmet alımlarının yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre enflasyonun da üzerinde artarak 413 milyar liradan 598 milyar liraya ulaşmış, yani yüzde 45 yükselmiş. Sayın Şimşek’in dediği gibi faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar lira. Ancak bunu mali disiplin ile açıklayamayız” dedi.

İşsizlik Fonu’na yapılan devlet katkısı da azaltıldı

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İşsizlik Sigortası Fonu’na yapılan devlet katkısının da azaltıldığını belirterek “Devlet katkısı yüzde 1’den yüzde 0.5’e düşürüldü. Bu değişiklik nedeniyle Mayıs ve Haziran aylarında 9.4 milyar lira daha az ödeme yapıldı. Toplamda yaklaşık 445 milyar liralık eksik ödeme söz konusu. Yani bütçe verileri siyasi söylemlerle örtüşmüyor’’ diye konuştu.