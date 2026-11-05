UEFA Konferans Ligi 3. hafta randevusunda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Alman temsilcisi Freiburg'da tecrübeli savunmacı Christian Günter, Papara Park'ta düzenlenen resmi basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıktı.

Zorlu deplasman öncesi takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan deneyimli futbolcuya, Karadeniz devinin bu sezon 14 maçta 10 gole imza atan ve iç sahada fırtına gibi esen dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ı nasıl durduracakları soruldu.

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Mısırlı forvetin bireysel kalitesine saygı duyduklarını ancak taktiksel olarak gereken tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Günter, sahaya özgüvenle çıkacaklarının altını çizdi.

Almanya Ligi'nde her hafta benzer seviyedeki hücumculara karşı mücadele ettiğini hatırlatan Günter, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da bu tarz ve bu kalibredeki üst düzey hücum oyuncularına karşı oynamaya son derece alışığım. Açıkça söylemek gerekirse Mohamed Salah gerçekten çok iyi bir futbolcu ve büyük bir tehdit. Ancak biz takım olarak tüm hazırlıklarımızı eksiksiz yaptık, sahada ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Alman ekibinin kaptanı, Trabzonspor'un taraftar gücü ve hücum hattındaki dinamizmine karşı savunma disiplininden taviz vermeyeceklerini vurgulayarak kritik 90 dakikaya hazır oldukları mesajını verdi.