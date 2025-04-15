Barcelona Kadın Futbol Takımı’nın tecrübeli savunma oyuncusu Mapi León, Şubat ayında Espanyol ile oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı bir pozisyon nedeniyle iki maç men cezası aldı. İddialara göre León, korner sırasında Espanyol futbolcusu Daniela Caracas’ın özel bölgelerine bilerek dokundu.

KAMERALARA YANSIDI, MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

TV kameralarına da yansıyan olayda, León’un yalnızca Caracas’ın bacağına dokunduğunu savunmasına rağmen, Spor Tahkim Mahkemesi itirazı reddetti. 29 yaşındaki oyuncu, olayın abartıldığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir şekilde ve hiçbir niyetle rakibim Daniela Caracas’ın mahremiyetine müdahalede bulunmadım. Temas özel bir bölgeye değildir ve asla kasıt yoktur. Oyun içinde yaşanan basit bir andı, bu kadar büyütülmemeliydi."

Ancak disiplin kurulu, León’un sportmenliğe aykırı davranışta bulunduğu kanaatine vardı. Bu kararla birlikte León, Atletico Madrid ve Sevilla karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

“KABUL EDİLEMEZ VE CİDDİYE ALINMALI”

Espanyol Kulübü ise yaşanan olayın görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek sert bir kınama mesajı yayımladı:

"RCD Espanyol olarak, derbi karşılaşmasında FC Barcelona oyuncusu María Pilar León’un oyuncumuz Daniela Caracas’a yaptığı ve mahremiyetini ihlal eden hareketi kesin şekilde kınıyoruz. Bu tür davranışların sahada yeri yoktur. Kulübümüz, sporda saygı ve centilmenliğin temel değerler olduğuna inanmaktadır. Gerekirse hukuki süreci başlatmak üzere oyuncumuza tüm hukuki destek sağlanacaktır."

Olay, İspanya kadın futbolunda etik ve sportmenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.