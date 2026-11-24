Antalya'da, Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor arasındaki karşılaşmanın ardından rakip takım oyuncusu Osman Çağlar Uç'a kafa atan Cengizhan Kasap tutuklandı.
Uç'un yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kasap, jandarmadaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Kasap'ın “kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.
SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOKTU
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup'ta 22 Kasım'da Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi Manavgat Belediyespor'un 4-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Manavgat Belediyespor'da sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Cengizhan Kasap, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Osman Çağlar Uç'u darbetmişti.
Uç, hastanedeki tedavisinin ardından aldığı darp raporuyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine Kasap jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.