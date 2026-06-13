Teksas Cumhuriyetçi Parti'nin Houston kentindeki George R. Brown Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği 2026 yılı kongresi, 12 Haziran Cuma günü tamamlandı.

Teksas Valisi Greg Abbott’ın partililere yaptığı hitabın ardından, salona "Paige" isimli canlı bir fil getirildi.

Cumhuriyetçi partinin sembolü olan filler, Brown'un demokrat rakibini sandıkta ezme çabasına alet oldu.

Filin salona girişi öncesinde yetkililer, katılımcılardan koridorları boşaltmalarını talep ederek büyük bir sürprizin gerçekleşeceğini duyurdu.

Salondaki ekranlara yansıtılan kovboy şapkalı bir fil karikatürünün yer aldığı uyarıda, katılımcıların çevrelerine dikkat etmesi ve görevlilerin talimatlarına uyması istendi.

Kırmızı, beyaz ve mavi renklerde bir başlık taşıyan ve üzerinde "Birlik zafer getirir" yazılı bir pankart bulunan fil, anonsların ardından salona giriş yaptı.

Ancak fil, yüzlerce kişinin bağrışına, parlak ışıkların heyecanına dayanmadı. Salonun ortasına tuvaletini yaptı. Filin litrelerce idrarı fuar alanına yayıldı.

GÜNDEM OLDU, AMA NE PAHASINA?

Kongrenin sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu. New York Times muhabiri Lauren McGaughy ve Teksas Demokrat Partisi, bu anlara ait video kayıtlarını X platformu üzerinden paylaştı.

Demokrat Parti, yaşanan durumun Teksas Cumhuriyetçi Parti'nin "şu anki halini son derece güzel bir şekilde tasvir ettiğini" söyledi.

Teksas Cumhuriyetçi Partisi ise bu duruma dair doğrudan bir yorumda bulunmadı. Parti, filin salondaki ilk anlarına ait bir videoyu paylaşarak delegeler ve misafirler için unutulmaz bir etkinlik olduğunu belirtti.

Ayrıca yapılan açıklamada, kongreye gösterilen yoğun katılımdan ve Vali Abbott'ın eyaletin geleceğine yönelik mesajlar içeren konuşmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.