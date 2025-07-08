TÜİK'in 2025 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre ÖTV tutarlarında otomatik artışa gidildi. Yıllık bazda yüzde 15,71 olarak açıklanan Yİ-ÜFE oranı doğrultusunda; 3 Temmuz 2025 itibarıyla akaryakıta, sigaraya ve alkol ürünlerine ÖTV zammı yansıtıldı.

2025 yılının ikinci yarısıyla birlikte birlikte alkollü içki fiyatlarında yeni zam dalgası başladı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yüzde 15,71’lik bir artış yapıldı. Bu artış, özellikle alkollü içecek fiyatlarını doğrudan etkiledi. Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası zamlanan rakı fiyatları, hem üreticiler hem de tüketiciler üzerinde ekonomik baskı oluşturuyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyat değişimlerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Beylerbeyi rakı zammı

* 50’lik rakılar 1039 TL, 1.125 TL ve 1.310 TL arasında değişiyor.

* 70’lik rakılar 1359 TL, 1.450 TL, 1.695 TL ve 1.950 TL fiyatlarla satışa sunuluyor.

* 100’lük rakılarda fiyatlar 1.669 TL, 1.815 TL ve 2.175 TL olarak belirlendi.