RAL Yatırım Holding A.Ş., finansmana erişimde yaşadığı güçlükler ve likidite baskısı nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, başvuru 16 Ekim'de gerçekleştirildi. Şirketin talebini değerlendiren Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. HİSSELER YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin hisseleri yüzde 10 düşüşle 21,78 liradan kapandı. Önceki işlem gününü 24,20 liradan tamamlayan hisseler, 2,42 lira değer kaybetti. ZİRVEDEN YÜZDE 94,4'LÜK DÜŞÜŞ Investing.com'un verilerine göre şirket hisseleri, 2026 yılı içerisinde 401,75 lira seviyesine kadar yükseldi. Hisse fiyatı, 19 Ekim 2026 itibarıyla 21,78 liraya geriledi. Böylece hisselerin yıl içindeki zirve seviyesine kıyasla değer kaybı yaklaşık yüzde 94,6'ya ulaştı.

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