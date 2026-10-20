Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede devam eden öğrenci gösterileri üzerine diyalog çağrısı yaptı. Başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önüne sandalyeler yerleştirildi, üzerlerine "diyalog" yazılı kağıtlar konuldu. Sandalyelerin önünde öğrencilere seslenen Rama, "Diyalog isteyen herkes istediği yerde, istediği zaman, hatta isterlerse burada bile konuşabilir." dedi. Ancak bazı göstericiler sandalyelerdeki kağıtları yırttı. GÖSTERİLER 13 EKİM'DE BAŞLADI Öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlattığı gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Eğitim sisteminin değiştirilmesini isteyen öğrencilerin eylemleri şiddet olaylarına da sahne olmuştu. Protestolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın bir milli parkta otel inşa etmek istemsiyle başladı. Öğrencileri temsil eden örgütler gösterilerine devam edeceklerini açıkladı. Bu esnada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, protestoları bastıran polise destek için Türkiye'den TOMA gönderildiğini sosyal medya üzerinden yazdı. İstifası istenen Rama ayrıca, ülkede sosyal medya kullanım yaşının 16'ya çıkarılması yönünde kısıtlamalar getirecek tedbirler alabileceklerini duyurdu.

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