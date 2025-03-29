Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yola çıkan milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ramazan Bayramı boyunca bazı köprü, otoyol, metro hattı ve raylı sistemleri ücretsiz oldu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07:00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ulaşım ücretsiz oldu.

Öte yandan Ramazan Bayramı süresince Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-Havalimanı metrosu ücretsiz olarak oldu.

Buna göre, (30 Mart Pazar) saat 00:00'dan 1 Nisan Salı günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacak.