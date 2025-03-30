Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 30 Mart değerlendirmesine göre; Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yurt genelinde yerel olarak görülecek yağışlara ilişkin; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Rüzgârın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sarı kodla uyarı yapılan iller ise şöyle:

Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis

Sağanak yağış beklenen iller ise şöyle:

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyon, Denizli, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt