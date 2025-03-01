İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Bu Ramazan mutfakta yangın var" ifadelerini kullandı.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki gıda fiyatlarının İslam ülkeleri arasında en fazla arttığına ve Türkiye’nin enflasyonunun dünyada beşinci sırada olduğuna dikkat çekti.

ENFLASYONDA 5. SIRADAYIZ

Gökce, TÜİK’in açıkladığı yüzde 42,1’lik enflasyon rakamına atıfta bulunarak, Türkiye'nin dünya genelinde en yüksek enflasyona sahip 5. ülke olduğunu belirtti. Burundi, Nijerya ve İran gibi ülkelerin Türkiye'yi takip ettiğini vurgulayan Gökce, savaş halindeki Rusya’da enflasyonun yüzde 9,2, Ukrayna’da ise yüzde 12 olduğunu belirtti.

GIDA FİYATLARI FİLİSTİN'DEN BİLE YÜKSEK

Gökce, Türkiye’deki gıda enflasyonunun, savaş ve çatışma ortamındaki Filistin'den bile daha yüksek olduğunu ifade etti. Filistin’de İsrail’in başlattığı saldırılar nedeniyle gıda enflasyonu Kasım 2024’te yıllık yüzde 121 iken, Ocak 2025'te bu oran yüzde 21,86’ya düşmüştü. Ancak, aynı dönemde Türkiye’deki gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 41,76 olarak gerçekleşti.

Gökce, Türkiye’deki yüksek gıda fiyatlarının özellikle dar gelirli ve emekli kesim üzerinde büyük bir baskı yarattığını söyledi. En düşük yüzde 20'lik gelir grubunun toplam gelirinin yüzde 6,3'ünü aldığına ve bu grubun harcamalarında gıdanın payının yüzde 36,6 olduğuna dikkat çeken Gökce, buna karşın en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunun toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ettiğini ve bu grubun gıda harcamalarının toplam harcamalarındaki payının yalnızca yüzde 14,5 olduğunu belirtti.

İFTAR SOFRALARI KÜÇÜLÜYOR

Gökce, yüksek enflasyonun ve gıda fiyatlarındaki artışın halkın günlük yaşamını zorlaştırdığını belirterek, "Bu Ramazan, gıda harcamalarını karşılamakta zorluk çeken halkımız, iftar sofralarını küçültmek zorunda kalıyor. Ramazan ayında, vatandaşımız sadece orucunu açmaya çalışırken, aynı zamanda yüksek fiyatlar karşısında endişe içerisinde yaşıyor" dedi.