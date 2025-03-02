AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hakkında, çöpleri toplamıyor algısı oluşturmaya yönelik çirkin bir oyun oynandığı ortaya çıkmıştı. AKP’li belediyenin personelleri belediyeye ait bir araçla çöp poşetlerini İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sanayi Mahallesi'ndeki konteynerlere attığı görüntülendi. Skandal görüntülere ilişkin AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, CHP’li başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e ramazan ayı üzerinden cevap vermesi dikkat çekti.

“ORUCUMUZU DA TUTARIZ YALANLARINA CEVAP DA VERİRİZ”

AKP’li belediyenin çöp oyununun ortaya çıkması sonrasında açıklama yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, CHP’li Başkan Hürriyet hakkında şu ifadeleri kullandı;

“Durmuyor, durmuyor, durmuyor! Dedim ya filmci. Kamerasız bir günü geçmiyor. İzmit Belediye Başkanı Filmci Fatma Hanım, dün konteynerlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çöp attı diye ortalığı ayağa kaldırmıştı. Çöpe çöp atıyorlar diye şikayet eden ilk belediye başkanı olarak tarihe geçti! Yandaş yandaş diye baskı altına almaya çalıştığı yerel basına diş geçiremeyince bu yalanı asıl CHP yandaşı, Genel Merkez beslemeli basına da atmış. Altına da trol hesaplarından AK Parti hakaretli yorumlar yaptırmış. Yememiş, içmemiş bugün de basın açıklaması yapıp, yalanını köpürtüyor. Çünkü kendisini ne partisinde, ne de kamuoyunda maaşlı elemanları ve kurşun askerleri dışında ciddiye alan yok. Ciddiye alınmak istiyor! Hala diyor ki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi neden sokakta topladığı çöpleri bizim konteynerimize atıyor! Yahu, o çöpleri toplamak asıl senin işin. Asıl seni şikayet ediyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de park, bahçe yaparken etrafı temizlemiş. Senin işini yapmış! Sen de bir zahmet İzaydaş’a götür. O kadar iş bilmezsin ki, bana neden transfer ve toplama yeri gösterilmedi diyorsun. Ramazan ayı, bunları kafası dağınık olur diye bol keseden sallayıp, meydan boş sanıyorsan yanılıyorsun Fatma Hanım. Merak etme, biz orucumuzu da tutarız, senin yalanlarına da cevap veririz.”