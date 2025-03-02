Trabzon'da soğuk ve yağışlı havanın ardından bol miktarda avlanan balıklar, ramazan ayında da tezgahları süslüyor.

Kentte soğuk ve yağışlı havanın geride kalmasıyla Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsi, mezgit ve istavritin kilogram fiyatı 100 liradan satışa sunuldu.

İftar sofralarında balık yemek isteyenler, Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı pazarına ilgi gösterdi.

Balıkçılardan Ahmet Çoğalmış, olumsuz hava şartları nedeniyle balık fiyatlarının geçen hafta yükseldiğini belirterek, daha çok avlanan ve fiyatı düşen balıklara ilginin arttığını söyledi.

Balıkçı Emin Avcı ise ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşandığına işaret ederek, "Balık ucuz. Vatandaş bundan uygun ne yiyecek? Balık fiyatları böyle gider, bir yoğunluk olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Avcı, vatandaşların hamsi, istavrit ve mezgitin yanı sıra somon ve levreği de tercih ettiğini kaydetti.