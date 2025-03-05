Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların en büyük beklentisi, temel gıda fiyatlarında indirim yapılması yönündeydi. Yüksek enflasyonun gölgesinde vatandaşın bütçesini rahatlatacak adımlar beklenirken, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sosyal medya hesabından yaptığı çağrı tartışmaların fitilini ateşledi. Işık, büyük market zincirlerinden en azından Ramazan boyunca kayda değer indirimler yapmalarını istedi.

ZİNCİR MARKETLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Işık’ın çağrısına ilk yanıt ŞOK Marketleri’nden geldi. ŞOK’un CEO’su Uğur Demirel, Ramazan boyunca 100 üründe fiyatları geçen yılın Mart ayındaki seviyeye çekeceklerini açıkladı. Işık, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak diğer zincir marketleri de benzer adımlar atmaya çağırdı.

Ancak, kamuoyunun gözü A101 ve BİM gibi büyük zincir marketlere çevrilmişken, BİM’den gelen açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi. BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu, "Biz zaten kendi markalı ürünlerimizi piyasanın en düşük fiyatına satıyoruz. Bu nedenle dönemsel bir indirimi gerçekçi bulmuyoruz ve böyle bir adım atmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Zincir marketlerden gelen farklı açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri BİM’in halihazırda düşük fiyat sunduğunu savunurken, kimileri ise Ramazan ayında ek indirimlerin kaçınılmaz olması gerektiğini belirtti. Özellikle gıda fiyatlarının son bir yılda ciddi şekilde artması, vatandaşların temel gıdalarda daha fazla destek beklemesine yol açtı.

ŞOK’un attığı adımı olumlu karşılayanlar, diğer zincir marketlerden de benzer hamleler beklediklerini ifade ederken, BİM’in açıklaması büyük eleştirilere neden oldu. Ramazan ayı boyunca zincir marketlerin fiyat politikaları yakından takip edilirken, vatandaşlar temel gıda ürünlerinde daha fazla indirim yapılmasını talep etmeye devam ediyor.