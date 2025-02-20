Ramazan kolileri her sene market raflarında yerini alıyor ve oldukça fazla ilgi görüyor. Temel ihtiyaçların yer aldığı koliler özellikle ihtiyaç sahipleri için iyi bir seçenek oluyor. Genellikle kolilerin içerisinde, makarna, un, pirinç ve yağ gibi temel gıda ürünleri bulunuyor.

Bu ürünler, hem ramazan boyunca beslenme ihtiyaçlarını karşılamak hem de yardımlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla kolilere yerleştiriliyor.

FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE ARTTI

Bu yıl Ramazan kolilerinin fiyatları, geçen yıla oranla ortalama yüzde 32 ile 35 arasında artmış durumda. Uygun fiyatlı ürünlerden oluşan kolilerin fiyatı 630 TL civarına ulaşırken, bazı marketlerde ve markalarda fiyatlar bin TL’yi aşabiliyor. Yükselen fiyatlar, hem bağış yapmayı isteyenler hem de yardım alacaklar için önemli bir konu haline geldi.

SON TÜKETİM TARİHLERİNE DİKKAT EDİN

Uzmanlar, Ramazan kolisi alacak bağışçıları son tüketim tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için ürünlerin son kullanma tarihleri oldukça önem taşıyor.

Tüketiciler, Ramazan kolilerinin fiyatlarının arttığını ve bu fiyatların bir hayli yüksek olduğunu belirtiyor. Yardım için alınan paketlerin fiyatlarının pahalı bulunması, bazı kişilerin bağış yapma kararını etkileyebiliyor.