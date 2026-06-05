Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP genel başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi de ofislerine yerleşmeye başladı.

2022’de MHP’den CHP’ye geçen ve Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Ramazan Kubat, misafirlerini kabul etti.

Kubat’ı ziyaret edenler MHP ile özdeşleşmiş olan bozkurt işaretini yaptı. Kubat’ın karşısında eski emniyet müdürü olan Ayhan Akgül de yer aldı.

Akgül, butlandan iki gün sonra çekildiğini belirttiği fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımdan sonra CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özyıl Yıldırım, X hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Genel Merkez 12. katın durumu. Paylaşımı yapan eski emniyet müdürü ve (yazar) Ayhan Akgül bire bir tanışmışlığım var rahmetli arkadaşım Koray vesilesi ile."