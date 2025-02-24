İğneden ipliğe zam gelmeye devam ediyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da Ramazan öncesi ekmeğe bir zam daha geldi. Zam kararının ardından kentte 9 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 11 liraya yükseldi.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI DA BELLİ OLDU

Kentte 2024 yılında 15 lira olan 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı ise 18 liraya yükseldi.

MALİYETLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, zamma artan girdi maliyetlerini gerekçe gösterdi. Honca, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Asgari ücretin yükselmesiyle ekmekte girdi maliyetlerinin artışlarından dolayı ekmeğin fiyatında yılbaşında yeniden güncellenmesi için ekmek maliyeti Tespit Komisyonunun Toplanması maalesef gecikerek 24 Ocak 2025 tarihinde yapıldı. Toplantı sonrası oy birliği ile 200 gram ekmeğin 11.00 TL satılmasını uygun görülmüştür.

*Yine prosedürler gereği uygulanacak fiyatın süresinin uzaması sebebiyle birlikte Ramazan ayının da yaklaşmasıyla uygulanacak güncellenen fiyatında pide ve çeşitlerine yansıyacağı gayesiyle daha önceleri de Ramazan ayına mahsus yeni bir fiyat uygulamadığımız düşüncesiyle Ramazan ayı süresince daha önce 11 Temmuz 2024 tarihinde alınan fiyatların devamlılığını sağlayarak yeni bir fiyat (zam) yapmadan 200 gram ekmeğin 9.00 TL ve 300 gram pidenin 18,00 TL satılmasını fırıncı esnafı uygun bulmuştur.

*Fiyat tespit komisyonunun yeniden güncellemiş olduğu fiyatı 200 gram pişmiş ekmeğin 11.00 TL satışını ise Ramazan Bayramı akabinde uygulamayı uygun bulmuşlardır. Bu duyarlı davranışlarından dolayı fırıncı esnaf kardeşlerime teşekkür ediyoruz.

*Halkımızı bilgilendirmeyi görev biliyor fakiri fukarayı gözeten israfın her türlerinden kaçınılması gereken hayırlı bol dualı Ramazan ayı ve şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz.

8 AYDA YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 36

Kentte 2024 yılının Haziran ayında da ekmeğe zam yapılmış ve 7 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liraya yükselmişti. Son zamla birlikte ekmeğe son 8 ayda yüzde 36 zam yapılmış oldu.

