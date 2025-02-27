Kanser tedavisi gören Kral Charles, eşi Camilla ile birlikte hastanelerdeki Müslümanlar için hurma paketleyerek iftar hazırlıklarına destek verdi.

Müslümanlar dünyanın dört bir yanında Ramazan'ı beklerken, İngiltere'de kraliyet ailesi de bu özel döneme kayıtsız kalmadı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla, hastanelerde tedavi gören Müslümanların iftarlarını açabilmesi için özel olarak hurma paketledi.

HASTALIĞI NEŞESİNE ENGEL OLMADI

Etkinlik sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Kral Charles ve Camilla, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, sağlık sorunlarına rağmen bu anlamlı çalışmaya katılan Kral Charles'ı takdir eden yorumlar yaptı.

İngiltere Kralı Charles, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Ancak bu durum, onun Ramazan ayı için yapılan hazırlıklara destek vermesine engel olmadı. Kraliyet çiftinin bu jesti, yabancı basında da farklı inançlara saygı ve dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.