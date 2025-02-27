Yarın kılınacak olan teravih namazından sonra, 1 Mart sabahı sahura kalkılacak ve aynı günün akşamı ilk iftar Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak. Ramazan sofralarının olmazsa olması ramazan pidesi, her yıl olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde sofralarda baş köşeyi kapacak.

PİDE FİYATLARI ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Razaman pidesinin fiyatları Türkiye'nin şehirleri arasından farklılık gösteriyor. Bu yıl bazı şehirlerde ciddi bir artış yaşanırken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 20 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, ramazan pidesinin kilogram fiyatının geçen yıl 60 TL olduğunu bu yıl ise 81 TL'yi geçemeyeceğini belirtti.

İşte şehir şehir ramazan pidesi fiyatları...

İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, BURSA VE KOCAELİ

Geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gram ramazan pidesi 15 TL’den satılırken, bu yıl fiyat 20 TL’ye yükseldi. Bursa ve Kocaeli’nde ise 330 gram pide 20 TL’ye satılmakta, bu yıl ise 370 gram pide 30 TL’ye satılacak.

SAMSUN

Samsun’da geçen yıl 20 TL’den satılan 320 gram sade pide, bu yıl 25 TL’den satışa sunulacak. Yumurtalı pide ise 30 TL’den alıcı bulacak.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan pidesi üretimini kendi Halk Ekmek Fabrikası'nda yaparak uygun fiyatlarla vatandaşlara sunacak. Antalya’da ramazan pidesi, 15 TL’den satılacak.

EDİRNE VE GAZİANTEP

Edirne’de, 300 gram pide 25 TL, 350 gram pide ise 30 TL’den satışa sunulacak. Gaziantep’te ise 250 gram ramazan pidesi 20 TL’den satılacak, Halep kahkesinin tanesi ise 60 TL olacak.

ESKİŞEHİR VE DÜZCE

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 300 gramlık ramazan pidesini 15 TL’den satacak. Düzce Belediyesi’nde ise 370 gram pide 22,5 TL, 700 gram susamlı yumurtalı pide ise 45 TL’den satışa sunulacak.

KAYSERİ, VAN, KÜTAHYA VE ÇORUM

Kayseri’de yumurtalı ramazan pidesi 30 TL, susamlı pide ise 25 TL’den satılacak. Van’da 310 gram pide 20 TL’den alıcı bulacak. Kütahya'da 380 gram sade pide 30 TL’den satılacak. Çorum’da ise 270 gram yumurtalı-susamlı pide 25 TL’ye satılırken, belediye büfelerinde 270 gram yumurtalı-susamlı pide 17.50 TL’den satışa sunulacak.

FİYAT ARTIŞI VATANDAŞLARI ZORLUYOR

Ramazan pidesinin fiyatları, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehirler arasında değişiklik gösteriyor. Birçok şehirde fiyatların arttığı görülürken, bazı belediyeler uygun fiyatlarla vatandaşlara hizmet sunmayı amaçlıyor.

Ancak, genel olarak pidenin fiyatlarının yükselmesi, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için dikkat çeken bir durum. Ramazan ayında, hem dayanışma hem de yardımlaşma anlayışıyla bu artışların ne kadar etkili olacağı ise merak konusu.