Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı'nın ilk gününden itibaren şehir merkezinde denetimlerini hız kesmeden vardiyalar halinde sürdürüyor. Bugün yapılan denetimlerde, 8 dilenci dilenirken yakalandı.

Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencilerin üzerinde yapılan aramada dilencilerin hasılatı çıkartılıp, zabıtalar tarafından sayılıp, tutanak tutuldu. Bir dilencinin elinden bırakmadığı Ramazan Pidesinin içi açıldığında, dilencinin gülük hasılatı olan 617 lira çıkması zabıtaları bile şaşırttı.

"BUGÜN YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARDA YAKLAŞIK 7-8 VAKA ALDIK"

Denetimlere katılan Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Faruk Erberk, yapılan denetimlerde yakalanan dilencilerden birisinin hasılatını Ramazan pidesinin içerisine sakladığı tespit ettiklerini söyledi. Erberk, şöyle konuştu:

*Yozgat Belediyesi olarak zaten yıl boyunca özellikle dilencilere karşı denetimlerimiz devam ediyor. Ramazan'ın başlamasıyla beraber insanların dini hassasiyetlerini kullanan dilenciler fazlalaştı.

*Yaklaşık iki-üç katına çıkıyor bu vakalar. Biz de zabıta arkadaşlarımızla, tüm ekip olarak bu operasyonları çoğalttık. Sabah olsun, akşam olsun, gece olsun, 24 saat bu gelen dilencileri hem araçlarında daha dilenmeye başlamadan ya da dilenirken iş üzerinde yakalıyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ BUNA DİKKAT ETMELİ"

*Bugün yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 7-8 vaka aldık. Özellikle bir tanesinde pide içerisinde gizlenmiş para ele geçirdik, yaklaşık 617 lira. Bu arkadaşlar maalesef insanların dini duygularını kullanarak, dilenerek insanları kandırıyorlar.

*Vatandaşlarımızın buna dikkat etmelerini, dilencilere mümkün olduğu kadar para vermemelerini, imkanı olan gerçek kişilere yardımcı olmalarını rica ediyoruz.

*Denetimlerimiz devam edecek. Beş vakit namazda da, namaz sonlarında da insanların duygularını kullanan dilencilere karşı arkadaşlarımız sivil tim oluşturarak dilencileri namaz çıkışlarında da tespitini yaparak karakolda gerekli işlemleri, tutanakları, cezai işlemleri uyguluyoruz.

*Teslim aldığımız paraları da belediye hesabına resmi tutanak halinde geçiyoruz. Dilencilerle ilgili gerekli işlemlerimizi yaptıktan sonra gerekli cezai işlem ve paralara el koyduktan sonra kimlik kontrollerinde il dışında olan dilencileri ulaştırma müdürlüğümüz gün içerisinde il dışına çıkmalarını sağlıyoruz.

*Yozgat içerisinde olan dilencileri de uyararak, tekrarı halinde artarak cezai işlemlerin devam edeceğini beyan ediyoruz.