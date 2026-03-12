TBMM’de kurulan ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonu çalışmalarını hazırladığı raporla tamamladı. Şimdi sıra yasal değişikliklere geldi. Ramazandan sonra, Terörle Mücadele, TCK ve Ceza Muhakemeleri kanununda yapılacak değişiklikler netleşecek ve yasa teklifi olarak TBMM’ye sunulacak.

ÖRGÜTE ÖZEL DÜZENLEME

Yaklaşık 6 ay süren komisyon toplantıları sonrasında 110 sayfalık rapor hazırlandı ve 47 milletvekilinin kabul, 2 vekilin de ret oyu ile kabul edildi. Raporda “Yasal düzenlemeler, toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmamalıdır” denildi ancak infaz düzenlemeleri ve eve dönüş gibi konular af niteliği taşıyacak. Komisyon ‘Umut hakkı’ yerine AYM ve AİHM kararlarına atıf yaptı ve bu kararlar için “Eksiksiz uyum temin edilmeli” denildi.

Ramazan bayramından sonra raporda önerilen yasal düzenlemeler için kanun teklifleri hazırlanarak TBMM’ye sunulacak. Bir yandan da istihbarat örgütü, terör örgütü üyelerinin silah bırakması sürecini takip edecek.

KAYYUM SONA ERECEK

Yasal düzenleme ve silah bırakmanın eşgüdüm halinde yürütülmesi amaçlanıyor. Yapılacak düzenlemeler sadece PKK örgütü üyelerini kapsayacak ve ‘Kendini fesheden örgüt’ şartı konulacak.

DEM Parti’nin kayyum uygulamasının kaldırılması isteği doğrultusunda da yasal adım atılması planlanıyor. Başkan kanunda yer alan sebeplerden dolayı görevden alınırsa yerine gelecek kişi seçimle belirlenecek belediye meclisi üyesi olacak. Komisyon sürecinde ve ‘açılım’ konusunda çalışma yapan, görev alanlar için de ‘yasal zırh’ getirilecek. Bu kişiler hakkında ileride soruşturma açılamayacak.