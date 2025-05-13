Vestel Elektronik, 2025 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, hem satış hem kârlılık tarafında büyük düşüşler yaşarken, net dönem zararı tarihi seviyelere ulaştı. Açıklanan verilere göre ilk çeyrekte net zarar 5 milyar TL’yi aştı.

RAMAZAN TEBRİĞİ PAHALIYA MAL OLDU

Vestel'in CEO'su Ergün Güler’in paylaştığı Ramazan mesajına, markanın bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki göstermişti. Cem Köksal, Zorlu'daki CEO görevinden istifa ettikten sonra hakkında da dava açılmıştı. Bu süreç 1 Mart 2025'te başladı ancak Vestel'in Aralık 2024'ten bu yana başlayan düşüşü bu haberle birlikte ivme kazandı. İlk çeyrek bilançosuna göre Vestel geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1600'ü aşkın zarar etti.

9 Mayıs Cuma günü ise Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal hakkındaki davadan beraat etti.

ŞİRKETİN GELİRLERİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14 AZALDI

Şirketin kamuoyuna sunduğu bilanço verilerine göre, 2025 yılı ilk çeyrek satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 azalarak 31,46 milyar TL’ye geriledi. Brüt kârda yüzde 28’lik sert bir düşüş yaşanarak 6,05 milyar TL’ye indi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise önceki yıla göre yüzde 62 düşüşle yalnızca 1,16 milyar TL olarak açıklandı.

Net parasal pozisyon kazançları da yüzde 38 oranında azalarak 3,17 milyar TL’ye gerilerken, asıl çarpıcı sonuç net kâr kaleminde yaşandı. Vestel, geçen yılın aynı çeyreğinde yaklaşık 298 milyon TL zarar açıklamışken, bu yılın ilk çeyreğinde zarar yüzde 1602 artarak 5 milyar 76 milyon TL’ye ulaştı.

Öz kaynaklarda da ciddi bir erime göze çarptı. 2024 sonuna göre yüzde 11 azalan özkaynaklar 43,95 milyar TL’ye indi. Aynı dönemde net borç 65,36 milyar TL’ye yükseldi.

Finansal sonuçların ardından Vestel hisseleri Borsa İstanbul’da değer kaybederken, yatırımcıların şirketin önümüzdeki çeyreklerde nasıl bir toparlanma göstereceği konusundaki beklentileri zayıfladı.