Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile Ramazan tebriği maili nedeniyle arasında gerilim yaşanan Ergün Güler Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor. Güler, 1 Mayıs itibariyle Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevini üstlenecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak.

YENİ GÖREVE ATANDI

Güler, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandı.

Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecek.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya geldi. Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtti. Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" dedi.

Maillerin basına sızmasının ardından Köksal hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınmıştı. Köksal daha sonra istifa etmişti.