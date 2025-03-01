Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı tebriği mesajı nedeniyle karşı karşıya geldiğinin haberlere yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, "tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle" resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya geldi. Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtmişti. Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" dedi.