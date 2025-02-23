İslam dünyası için en önemli ay olarak kabul edilen Ramazan ayı, 1 Mart cumartesi günü başlayacak.



Milyonlarca vatandaşın 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece imsak vaktine kadar sahur yapması, ve 1 Mart akşamı yılın ilk iftarını açması bekleniyor.



İFTAR VE SAHUR SAATLERİ BELLİ OLDU



Her yıl 10 gün geriye atan ve kış aylarına denk gelen Ramazan ayı nedeniyle bu yıl da geçtiğimiz senelere benzer şekilde iftar saatleri ay boyunca daha geç vakitlere ertelenecek.



Ramazan ayının ilk günü olan 1 Mart'ta milyonlarca vatandaş, farklı şehirlere göre okunacak ezan vaktinde sofraya oturacak.



Türkiye'de en fazla nüfusa sahip olan İstanbul'da ilk iftar saat 19:01'de açılacak. Ankara'da ise ilk akşam ezanı 18:47'de okunacak.



İstanbullular için ilk sahur vakti 06:07 olurken, Ankara'da sahur 05:52'de tamamlanacak.



İSTANBUL İFTAR VAKİTLERİ

Tarih İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 2025-03-01 06:07 07:32 13:21 16:28 19:01 20:20 2025-03-02 06:06 07:30 13:21 16:29 19:03 20:22 2025-03-03 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04 20:23 2025-03-04 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:24 2025-03-05 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06 20:25 2025-03-06 05:59 07:24 13:20 16:32 19:07 20:26 2025-03-07 05:58 07:22 13:20 16:33 19:08 20:27 2025-03-08 05:56 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28 2025-03-09 05:55 07:19 13:20 16:34 19:11 20:29 2025-03-10 05:53 07:17 13:19 16:35 19:12 20:31 2025-03-11 05:51 07:16 13:19 16:35 19:13 20:32 2025-03-12 05:50 07:14 13:19 16:36 19:14 20:33 2025-03-13 05:48 07:12 13:19 16:37 19:15 20:34 2025-03-14 05:46 07:11 13:18 16:37 19:16 20:35 2025-03-15 05:44 07:09 13:18 16:38 19:17 20:36 2025-03-16 05:43 07:07 13:18 16:38 19:18 20:38 2025-03-17 05:41 07:06 13:18 16:39 19:19 20:39 2025-03-18 05:39 07:04 13:17 16:40 19:20 20:40 2025-03-19 05:37 07:02 13:17 16:40 19:21 20:41 2025-03-20 05:36 07:01 13:17 16:41 19:23 20:42 2025-03-21 05:34 06:59 13:16 16:41 19:24 20:44 2025-03-22 05:32 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45 2025-03-23 05:30 06:56 13:16 16:42 19:26 20:46 2025-03-24 05:28 06:54 13:15 16:43 19:27 20:47 2025-03-25 05:26 06:52 13:15 16:43 19:28 20:48 2025-03-26 05:25 06:51 13:15 16:44 19:29 20:50

ANKARA İFTAR VAKİTLERİ



Tarih İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 2025-03-01 05:52 07:15 13:06 16:14 18:47 20:04 2025-03-02 05:51 07:14 13:06 16:15 18:48 20:06 2025-03-03 05:49 07:12 13:06 16:15 18:49 20:07 2025-03-04 05:48 07:11 13:05 16:16 18:50 20:08 2025-03-05 05:46 07:09 13:05 16:17 18:51 20:09 2025-03-06 05:45 07:08 13:05 16:17 18:52 20:10 2025-03-07 05:43 07:06 13:05 16:18 18:53 20:11 2025-03-08 05:42 07:04 13:04 16:19 18:54 20:12 2025-03-09 05:40 07:03 13:04 16:19 18:56 20:13 2025-03-10 05:38 07:01 13:04 16:20 18:57 20:14 2025-03-11 05:37 07:00 13:04 16:21 18:58 20:15 2025-03-12 05:35 06:58 13:03 16:21 18:59 20:16 2025-03-13 05:34 06:57 13:03 16:22 19:00 20:17 2025-03-14 05:32 06:55 13:03 16:22 19:01 20:19 2025-03-15 05:30 06:53 13:03 16:23 19:02 20:20 2025-03-16 05:28 06:52 13:02 16:24 19:03 20:21 2025-03-17 05:27 06:50 13:02 16:24 19:04 20:22 2025-03-18 05:25 06:49 13:02 16:25 19:05 20:23 2025-03-19 05:23 06:47 13:01 16:25 19:06 20:24 2025-03-20 05:22 06:45 13:01 16:26 19:07 20:25 2025-03-21 05:20 06:44 13:01 16:26 19:08 20:26 2025-03-22 05:18 06:42 13:01 16:27 19:09 20:28 2025-03-23 05:16 06:40 13:00 16:27 19:10 20:29 2025-03-24 05:15 06:39 13:00 16:28 19:11 20:30 2025-03-25 05:13 06:37 13:00 16:28 19:12 20:31 2025-03-26 05:11 06:36 12:59 16:28 19:13 20:32