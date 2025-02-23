Monterrey, maça hızlı başladı ve ilk yarıda üstünlüğünü kanıtladı. 23. dakikada Arjantinli Sergio Berterame, Oliver Torres’in pasıyla takımını öne geçirdi. 33. dakikada bu kez Torres sahneye çıktı ve şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. San Luis, Monterrey’in etkili oyununa karşılık vermekte zorlandı.

GOLÜ KIL PAYI KAÇIRDI

Maçın henüz 50. saniyesinde topa ilk kez dokunan Sergio Ramos, savunmada takıma liderlik etti. 13. dakikada bir kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı, ancak fileleri havalandıramadı. Kolombiyalı John Stefan Medina ile iyi bir uyum yakalayan Ramos, takımın defans hattına büyük katkı sağladı.

İkinci yarıda Monterrey tempo düşürse de 78. dakikada farkı üçe çıkardı. Sergio Canales’in başlattığı atakta Berterame, Jesus Corona’nın asistinde sol ayağıyla skoru 3-0 yaptı.

Sergio Ramos nearly scored in his debut 🤯 pic.twitter.com/juCjQ8TAes — Rayados90 (@rayadosninety) February 23, 2025

79. dakikada Sergio Ramos kenara alındı ve yerine Tony Leone girdi. Ramos’un çıkışının ardından San Luis, ilk isabetli şutunda golü buldu. 87. dakikada Brezilyalı Vitinho, şık bir sol ayak vuruşuyla farkı ikiye indirdi, ancak bu gol San Luis için yeterli olmadı.

Bu galibiyetle Monterrey, ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puana yükseldi. Lider León ise James Rodríguez önderliğinde Tigres’i 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Günün bir diğer maçında Portekizli Paulinho, Juárez karşısında hat-trick yaptı ve Toluca, sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Paulinho’nun üç golüne ek olarak Jesús Angulo da skora katkı sağladı. Bu galibiyetle Toluca, beşinci sıraya yükseldi.