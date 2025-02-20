Galatasaray Avrupa Ligi play-off turunda 4-1'in rövanşında AZ Alkmaar’ı konuk edecek… Karşılaşma öncesinde İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı RAMS Park'ta çimleri beyaza bürünürken herkes maçın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda tedirgin bir bekleyişe geçti.

ÇİM BAKIM MAKİNELERİ GECE KURULDU

Maçtan önce 21.30'da AZ Alkmaar'ın stadyumda yapılacak antrenmanı nedeniyle dün zemin üstüne örtü örtülmedi. Kar yağışının artması nedeniyle stadyumun sadece kenar bölümlerinde ısıma çalışmaları yapabilen AZ Alkmaar takımı daha sonra antrenmanı sonlandırdı.

ALTTAN ISITMA SİSTEMİ DEVREDE

RAMS Park'ta dün gece zemini karlardan kurtarmak için çim bakım makineleri kuruldu. Yummalı bir çalışma ile kurulan makineler gece boyu açık tutuldu. Ayrıca RAMS Park'ın alttan ısıtma sistemi de açılarak kar yağsa bile çimlerin donmaması için önlem alındı.

GÖKYÜZÜ PEMBEYE BOYANDI

İstanbul’da gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Kar yağışı ile oluşan görüntü, sosyal medyada sıkça paylaşıldı, tartışmalara neden oldu.

O görüntünün, RAMS Park'ta Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi zemin ısıtma çalışmaları sırasında kullanılan ışık nedeniyle oluştuğu anlaşıldı.