Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala iki teknik adamı heyecan sardı. Çünkü hem Okan Buruk hem de İsmail Kartal tarihi bir eşiğin arifesinde. Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, ezeli rakibini Süper Lig’de 5. kez mağlup ederek kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Buruk, bu başarıya ulaşması halinde Fatih Terim ve Gündüz Kılıç’ın ardından ligde ezeli rakibini 5 ve üzeri yenen 3. isim olacak.

YENİ BİR SAYFA AÇACAKLAR MI?

Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal yeni bir kilometre taşının peşinde. Tecrübeli çalıştırıcı, sahadan zaferle ayrılması halinde sarı-lacivertli kulübün tarihinde Galatasaray’a karşı en çok kazanan Türk hoca ünvanını elde edecek. Şu ana kadar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kartal, 4. zaferiyle rekor kıracak. Bu nedenle Rams Park’ta düdük çaldığında yalnızca zirve yarışı konuşulmayacak. 90 dakikanın sonunda sevinen isim, kariyerine unutulmayacak bir sayfa daha ekleyecek.

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