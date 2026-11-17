Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşınmasına ilişkin konuştu. Özbek, kararın Aston Villa karşılaşmasına hazır olmak ve zeminle ilgili riski en aza indirmek amacıyla alındığını belirtti.

Galatasaray, zemindeki bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor karşılaşmasının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı.

ASTON VILLA MAÇI İÇİN MİNİMUM RİSK HEDEFİ

NOW Spor'a konuşan Özbek, Aston Villa maçında risk olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Normalde Samsunspor maçını da aslında belki oynayabilirdik. Ama biz Aston Villa mücadelesine tam hazır olabilmek ve minimum risk halinde o karşılaşmaya çıkabilmemiz, zeminin hazır olabilmesi için böyle bir karar aldık."

Zemin çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Özbek, aynı sorunları yeniden yaşamamak için çalıştıklarını söyledi:

"Kimseyi üzmek değil niyetimiz. Niyetimiz sadece ve sadece şu anda zemini hazır hale getirmek. Bir sonraki aşamada tekrar aynı problemleri yaşamamak için hassas bir şekilde üzerinde çalışıyoruz."