Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın zeminini gösteren son fotoğraf, çimlere yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Tribünlerden çekilen görüntüde sahanın farklı bölgelerindeki aşınma ve renk farklılıkları dikkat çekti. Özellikle kale çevresi ve saha kenarlarındaki çimlerin durumu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlıkların ardından taraftarlar, zemindeki sorunun çözülmesini istedi. UYGUN OLMAYAN ÇİM İDDİASINA RET Galatasaray cephesi ile çim yenileme işlemini gerçekleştiren firma arasında sorunun kaynağı konusunda görüş ayrılığı yaşandı. Kulüp kaynakları sahaya uygun olmayan çim kullanıldığını öne sürdü. Firma yetkilileri ise bu iddiayı reddederek sorunun stadın mimarisinden kaynaklandığını savundu. Firmanın, zemin değişiminin ardından UEFA yetkililerinden uygunluk raporu alındığını da belirttiği aktarıldı.

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