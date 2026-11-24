Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Aston Villa’yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde RAMS Park’ın yenilenen zemini hazır hale getirildi. Yeni zemin, Aston Villa müsabakasıyla ilk kez sahneye çıkacak.
Milli maç arasında başlatılan yenileme çalışmaları, Süper Lig’in 12’nci haftasındaki Samsunspor karşılaşmasına yetişmemişti. Bu nedenle sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor’u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda konuk etmişti.
Zeminin hazır hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Aston Villa maçı öncesinde sahadaki düzelme dikkat çekti.