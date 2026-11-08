Galatasaray'da beş gün içinde Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlanmasının ardından RAMS Park'ın zemini tartışılıyor. HT Spor'a konuşan zemin değişimini yapan firma, yanlış malzeme kullanıldığı iddiasını reddederken Galatasaray kaynakları kumlu çim yerine topraklı çim serildiğini öne sürdü.

FİRMA STAT MİMARİSİNİ İŞARET ETTİ

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığına göre, zemini değiştiren firma yanlış malzeme kullanıldığı yönündeki iddialara şu yanıtı verdi:

"Galatasaray'a ne gibi bir garezimiz olabilir? Kemerburgaz'daki sahaları da biz yapıyoruz. Sorun stadın mimarisinde. Ayrıca zemin değiştikten sonra UEFA yetkilisi 'Uygundur' raporu verdi"

Çelik, RAMS Park'ta güneş ışığı ve havalandırma sorunlarının daha önce de gündeme geldiğini, ancak yeni serilen çimin kısa sürede bozulmasının farklı sorular doğurduğunu aktardı.

KULÜP KAYNAKLARINDAN YANLIŞ MALZEME İDDİASI

Galatasaraylı yetkililer ise yanlış malzeme kullanıldığını savunarak, "Biz uzman bir firmadan hizmet bedeli ödeyip hizmet alıyoruz. Onların uzmanlığına güvenmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Kulüp kaynakları, yeni rulo seriminde kumlu çim modeli yerine topraklı çim kullanıldığını öne sürdü. Bu kaynaklara göre, arada kalan toprağın ıslanınca çamurlaşması geçirgenliği azaltıyor ve drenajın tam randımanlı çalışmasını engelliyor.

OSIMHEN AMELİYAT OLDU, LEAO 4-6 HAFTA YOK

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek milli araya galibiyetle girdi. Ancak sarı-kırmızılı ekip, beş gün içinde iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybetti.

Stuttgart ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in sol dizinde esneme oluştu. MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen ve ameliyat edilen Nijeryalı golcü yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının 50. dakikasında sakatlanarak sahadan ayrılan Rafael Leao'nun da 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcunun durumuna ilişkin açıklamasında, "sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi" ifadelerini kullandı.