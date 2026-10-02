Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta zemin yenileme çalışmaları tamamlandı. Eski çimlerin kaldırılmasının ardından yeni çimler serildi ve stadın son hali görüntülendi. İşte RAMS Park zemininin son hali: DURSUN ÖZBEK DUYURMUŞTU Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada zemin çalışmalarının 5 Ekim'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Özbek, "5 Ekim itibarıyla zemin hazır hale gelecek." demişti. KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞECEK RAMS Park'ta yapılan yenileme çalışmalarının, Galatasaray'ın 9 Ekim'de Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada, milli ara sonrası Kasımpaşa karşılaşmasının RAMS Park'ta oynanacağını belirtmişti.

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