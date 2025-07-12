Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın dostu olarak bilinen Ramsey ve Kip’in çoğunluk hissedarı Remzi Gür ile onun vefat eden ortakları Hüseyin Doğan ve Hasan Doğan’ın ailesi arasındaki hisse krizi yargıya taşındı. Hüseyin Doğan’ın ailesi, haklarını alamadıkları gerekçesiyle 11 dava açtı.

‘HAKARET GÖRDÜK’

Tayyip Erdoğan’ın kızlarının yurtdışında okuması için burs veren Remzi Gür, Erdoğan ailesinin yakın dostuydu. Öyle ki Erdoğan, yaz tatilini Gür’ün villasında geçirip birlikte havuza girmişlerdi. Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde sık sık iki isim arasındaki ilişkilere dair haberler yapılmıştı. Gür ve Doğan ailelerinin ortaklığı iş dünyasında örnek ortaklıklardan biri olarak nitelendiriliyordu. Ancak görünen o ki bu birliktelik Hüseyin Doğan’ın vefatından sonra yara aldı.

Yasemin Gür Solmaz

Hüseyin Doğan’ın vefatından sonra gruptaki hisseleri eşi Fatma Nursel Doğan ile kızları Beyza Burnaz, Esma Doğan, Şeyma Doğan ve Kübra Doğan Erkoç’a geçti. Ancak gazeteci Necla Dalan’ın haberine göre, Doğan’ın ailesi, haklarını alamadıklarını belirterek onun üzerinde dava açtılar. Doğan’ın kızları Esma Doğan ve Beyza Burnaz, sorunun aile içinde çözülmesi için çaba gösterdiklerini ancak hukuki yollara başvurmak zorunda kaldıklarını anlattı. İki kardeş, “Babamızın mirasına sahip çıktık diye dışlandık, hakaret gördük. Maddi olarak yalnız bırakıldık, hakkımız yendi” dedi.

Grupta başkanlığı babası Remzi Gür’den devralan Yasemin Gür Solmaz ise “Polemiğe girmek istemiyorum. Gönül isterdi ki böyle olmasaydı” diye konuştu.

Doğan’ın kızları: Hisselerimiz alındı

Doğan’ın kızları, babaları 2016’da öldükten sonra maddi ve manevi açıdan yalnız kaldıklarını belirtti. Necla Dalan’a konuşan kızlar, “Babamızın vefatından yalnızca birkaç sene sonra grup şirketlerimizden birinden hisselerimiz karşılıksız şekilde elimizden alındı. İnançlı temlik ile korunuyorduk ancak davalarda bunu bile reddediyorlar 5 kadın dışlandık” dedi. Doğan’ın kızlarından Esma Doğan, Remzi Gür’ün babasına olan borcunu kendilerine öderken bile saygı göstermediğini, bir gün çekmecesinden para destesi çıkarıp üstüme fırlattığını söyledi.

Düğünde de cenazede de birliktelerdi

Tayyip Erdoğan ve ailesi, 2016’da hayatını kaybeden Hüseyin Doğan’ın cenaze törenine tam kadro katılmıştı. Erdoğan, Remzi Gür ile birlikte saf tutmuş hatta Erdoğan, tabutu bizzat kendisi omuzlamıştı. Remzi Gür’ün oğlu Ömer Gür, Ali Babacan’ın baldızı Didem Yurter ile evli. 2005’te evlenen çiftin şahitliklerini Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ile Ali Babacan yapmıştı.