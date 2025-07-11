Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Sağlık Bakan Yardımcılığı’na Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş’u atadı.

Okumuş, 2024 yılında hastane randevularıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

"TORPİL YAPTIRIYORUM"

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan yoğunlukla ilgili "Niye randevu alamıyoruz' diye en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim." ifadelerini kullanmıştı.

PROF. DR. NURULLAH OKUMUŞ KİMDİR?

1972‘de Aydın, Çine’de doğdu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu ve 2000 yılında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde neonatoloji uzmanı olan Okumuş, 2006 yılında Teksas Çocuk Hastanesi (Houston-ABD), neonatoloji bölümünde gözlemci doktor olarak çalıştı. Dr. Okumuş, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Profesör unvanı almış olup halen T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin öğretim üyesi kadrosunda yer almaktadır.

Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 2016-2017 yıllarında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu, Eczacılıkta uzmanlık kurulu, YÖK kalite kurulu ve Sağlık Meslekleri Kurulu üyesi olarak görev aldı. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemi planlama çalışmalarında bulundu. Spinal muskuler atrofi (SMA) tarama, BAHAR, USES, TÜRKÖK ve genetik hastalıklar gibi pek çok projede yer aldı. Sağlık meslek mensuplarının eğitim müfredatları, ihtiyaç planlamaları ve meslek tanımları konularında YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM ile ortak çalışmalarda bulundu.

Prematüre Bebek Koalisyonunun (PremaTürk) kurucusu ve başkanı olan Prof. Dr. Okumuş, 2014 yılından itibaren Türkiye Milli Pediatri Derneği yönetim ve danışma kurulu üyelikleri ve 2016 yılından itibaren de Türk Neonatoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2015-2018 yılları arasında Yüksek Sağlık Şurası Üyeliği ve 2016-2018 yılları arasında da Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan Prof. Dr. Okumuş, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Politikaları Kurulu üyesi olarak görev yapmakta iken, 2018 yılında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki Rektörlük görevine atanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Eylül 2022 tarihinde rektörlük görevine 2. kez atanan Prof. Dr. Okumuş, evli ve çocuklu olup İngilizce bilmektedir.