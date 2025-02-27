Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İskoçya temsilcisi Rangers, 6 Mart'ta İstanbul'da oynanacak maç öncesinde taraftarına uyarılarda bulundu.
Glasgow kulübü, Ramazan ayı vurgusu yaptığı bilgilendirmede, taraftarını taşkınlık konusunda bilinçli olmaya davet etti.
Rangers'ın Fenerbahçe deplasmanına gidecek taraftarlarına yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "İstanbul’a olan ziyaretimiz Ramazan dönemine denk gelecek. Bunun, seyahat eden taraftarlar için önemli bir etkisi olmayacak, ancak yerel geleneklere saygılı olmak önemli:
* Gündüz saatlerinde kamusal alanda yemek yemek, içmek, sigara içmek veya sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar açık olacaktır.
* Kamusal alanlarda yüksek sesle müzik çalmaktan veya dans etmekten kaçının.
* Kamusal alanda küfürlü dil kullanmaktan kaçının."