UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rangers resmi hesaplarından bir açıklama yayınladı. İskoçya ekibi maç için İstanbul'a gelen bir taraftarının gece saatlerinde geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu.

Beşiktaş’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı ardından da bir başka aracın üstünden geçtiği Christopher Potter isimli Glasgow Rangers taraftarının hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

''İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarlarımızın vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık.

Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklında olan tek şey aileleri ve arkadaşları.

Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz.''

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe de hayatını kaybeden İskoç taraftar için başşağlığı mesajı yayınladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz."