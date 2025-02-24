Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayrıldı.
İskoçya ekibinde yeni teknik direktör açıklandı.
ESKİ KAPTAN GÖREVE
Futbolculuk yıllarında takım kaptanlığı yaptığı Rangers'ta iki dönemde beş lig şampiyonluğu, beş İskoç Kupası ve beş Lig Kupası kazanan Barry Ferguson, göreve getirildi. Ferguson'un ekibinde ise Issame Charai, Neil McCann, Billy Dodds ve Allan McGregor gibi antrenörler yer alacak.
Teknik direktörlük kariyerinde Blackpool (geçici), Clyde FC, Kelty Hearts ve Alloa Athletic'i çalıştıran Ferguson, 183 maçta 1.2 puan ortalaması tutturdu.